Алена Апина отказалась выходить замуж

Певица Алена Апина была замужем дважды, однако оба брака были неудачные. Поэтому в третий раз под венец 60-летняя артистка не собирается.

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Несмотря на возраст, экс-солистка «Комбинации» по-прежнему привлекает мужчин. Они оказывают ей знаки внимания и пытаются завоевать ее сердце. Поклонников у Алены много, но большинству из них она не отвечает взаимностью. Однако серьезный кандидат все же, как оказалось, есть.

Впрочем, по признанию Апиной, даже если роман будет бурный и продолжительный, в ЗАГС она больше не пойдет.

«Замуж я больше не планирую, а вот отношения – да. Я два раза была замужем. И каждый это заканчивается не очень хорошо, поэтому не будем в третий раз рисковать», - поделилась певица с mk.ru.

Напомним, что в первый раз Апина вышла замуж всего в 18 лет. Ее избранником был художник Валерий Апин. Брак был недолгим – всего полгода. А спустя десять лет артистка вновь влюбилась и приняла предложение руки и сердца от продюсера Александра Иратова.

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