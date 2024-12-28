Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию

Певец Валерий Меладзе вернулся в Россию перед Новым годом и был замечен в компании российских знаменитостей. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Весной 2023 года СМИ сообщили об отмене концертов Меладзе в нескольких российских городах после скандала на выступлении в Дубае. Там он со сцены поддержал лозунг украинских националистов. На Меладзе обрушилась волна хейта, а руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить певца на предмет финансирования ВСУ.

При этом Валерий Меладзе на днях был замечен в Москве. Фото с ним в своих социальных сетях выложила дочь певицы Славы Александра Морозова. Не исключено, что певца девушка встретила в одном из столичных магазинов.

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«Это первое публичное появление артиста в Москве за последние несколько лет. (…) Сам Меладзе свое возвращение в Россию никак не афишировал. Не исключено, что артист вернулся в Москву для участия в новогодних корпоративах», - отмечается в статье.

При этом нет данных о том, что стало причиной возвращения Меладзе в Москву. Однако, судя по всему, в Россию он приехал не один, а вместе со своей женой Альбиной Джанабаевой.

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И, если судить по концертному графику Валерия Меладзе, а ближайший его концерт должен состояться лишь в конце февраля, артист может остаться в России на некоторое время, утверждает газета.