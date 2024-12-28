Пугачевой предрекли возвращение в Россию в 2025 году

Уехавшая из России певица Алла Пугачева может вернуться назад в новом году «из-за огромного количества дел». Об этом рассказал в беседе с «Абзацем» продюсер Сергей Дворцов.

Пугачева покинула Россию вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Юморист публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года он был включен в реестр физлиц-иноагентов.

Стало известно, для чего Пугачевой на самом деле нужен Галкин*

Продюсер Сергей Дворцов напомнил, что, в отличие от мужа, певица до сих пор может приезжать в Россию.

«Она вернется на родину из-за огромного количества дел. Во-первых, она станет в очередной раз обивать пороги высоких кабинетов, потому что наша победа в спецоперации уже близко, а Максим [Галкин]* все еще иноагент. Во-вторых, у нее здесь осталось заработанное непосильным трудом движимое имущество, которое надо вывезти», - пояснил он.

Дворцов уверен, что Пугачева больше не будет жить в России, так как уже утратила былой статус, но, возможно, попробует «прощупать почву, сможет ли она снова навести здесь свои порядки».

*внесен в список иностранных агентов.