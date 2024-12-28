Бейонсе и Jay-Z на грани развода

Бейонсе и Jay-Z (настоящее имя — Шон Кори Картер) могут в скором времени развестись. Причиной тому стал скандал, разгоревшийся вокруг персоны рэпера. Напомним, что Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки. Инцидент произошел в 2000 году, Картер действовал не один, а вместе с P. Diddy.

Jay-Z не признал свою вину. Его супруга Бейонсе встала на сторону мужа и продолжила появляться с ним на светских мероприятиях. Однако, как сообщает издание Radar Online, за кадром разворачивается совсем иная история.

«У Бейонсе есть друзья, которые говорят, что она должна не только дистанцироваться от Jay-Z, но и вообще уйти от него», — передает издание.

Брак Картера и поп-дивы никогда не был безоблачным. Рэпер изменял жене, в чем чистосердечно признался в 2017 году. «Бейонсе и Джей сохранили брак ради троих детей и своей карьеры. Но это заходит слишком далеко», — передает инсайдер.

Ранее стало известно, что певица стала отказываться от фамилии мужа. Так, в одном из изданий знаменитость фигурирует как «Бейонсе Ноулз» вместо «Бейонсе Ноулз-Картер». Поклонники считают, что так певица готовится к расставанию с Jay-Z.