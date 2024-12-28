Шаляпин заявил о нежелании видеть «сморщенные лица» экс-участников «Фабрики звезд»

Российский певец, финалист проекта «Фабрика звезд — 6» Прохор Шаляпин высказался об участниках шоу. Его цитирует Super.ru.

По словам артиста, фабрикантов он любит только «из жалости».

«Не хочу даже о грустном, мне кажется, скоро я буду их поддерживать финансово. Жалко просто. Быстро очень улетели годы. На них смотришь, и они говорят, вот, мы вместе из "Фабрики". Я думаю: "Ребята, я не с вами". Я молодежь, а вы кто? Не хочу уже ваши сморщенные лица видеть», — добавил Шаляпин.

Ранее Прохор Шаляпин призвал отменить последнюю рабочую неделю перед Новым годом. По его мнению, россияне и так «очень много работают».