Бузова высказалась о поведении изменившего жене с Лерчек и Бьянкой рэпера

Певица и телеведущая Ольга Бузова высказалась о поведении рэпера Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов), которого уличили в изменах жене с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) и певицей Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая) на съемках шоу «Звезды в джунглях». Ее слова приводит Super.ru.

По словам артистки, она хотела предупредить исполнителя о последствиях его действий. «Я просто хотела сказать: "Натан, ты же знаешь, что тебя снимают". Вот камера, вот камера, ну как?» — поделилась она в ходе шоу «Утро.ТНТ».

Бузова подчеркнула, что, будучи ведущей телепроекта, она не давала оценку поступкам участников. «Для нормального человека очевидно, что такое хорошо и что такое плохо», — отметила певица.

Исполнительница также указала на то, что они с соведущим Михаилом Галустяном «видели все, что происходило между Натаном и Лерчек». «Но мы начали обсуждать это на церемониях только тогда, когда это уже настолько было очевидным, что сами ребята начали говорить об изменах, об их взаимоотношениях», — добавила Бузова.

Ранее Natan пожаловался на нехватку секса в браке. По словам рэпера, они с супругой Анастасией Шевцовой «разошлись очень давно» и перестали понимать друг друга.