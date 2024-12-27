Иосиф Пригожин отреагировал на вынесение приговора Шарлоту*

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость о том, что в Самаре суд приговорил певца Шарлота* (внесен в список экстремистов и террористов в России) к 5,5 годам колонии поселения по делу о реабилитации нацизма. Его слова приводит издание «Абзац».

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«Нет ничего более понятного, чем наказание. Сегодняшняя вседозволенность допустила издевательство над флагом, документами. Только через страдания можно избавиться от подобных поступков. Люди перестали иметь стеснение и чувство ответственности. Это просто противно. Отребье — все, что я могу сказать про этого персонажа», — поделился медиаменеджер.

Пригожин отметил, что все подобные Шарлоту* личности должны быть наказаны. Он также предположил, что за время, проведенное в тюрьме, музыкант может стать нормальным человеком. Продюсер добавил, что благодаря своевременному наказанию певец не совершит еще больше неправильных поступков, расплата за которые могла бы оказаться серьезнее.

Ранее отец Шарлота* отреагировал на вынесенный сыну приговор.

*внесен в список экстремистов и террористов в России