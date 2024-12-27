Стало известно, кто унаследовал имущество модельера Зайцева

Наследство модельера Вячеслава Зайцева унаследовали его жена, вдова его сына и внуки. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что модельер скончался в апреле 2023 года. Его имущество, в которое входят трехэтажный особняк в деревне Каблуково в Щелковском районе Подмосковья, квартира в Париже и «Дом моды Slava Zaitsev» перешло его единственному сыну Егору. Однако в июне 2024 года 64-летний модельер умер от онкологии. Таким образом все наследство перешло его 87-летней матери Марине Владимировне, жене Екатерине Ромашкиной и его детям — 31-летней Марусе, 16-летней Анастасии и внебрачному ребенку — 33-летнему Антону Зубкову. Последний познакомился с отцом уже будучи взрослым и теперь работает в Доме моды.

По словам Ромашкиной, наследство принадлежит всем наследникам Егора — его детям, маме и ей, никто ничего не делил. Одним из главных вопросов касательно имущества было управление «Домом моды Slava Zaitsev» и на семейном совете было решено, что руководство им на себя возьмет вдова Егора.

«Творческие вопросы нашего предприятия решаются с участием Маруси. Она талантливый дизайнер, работает над новыми коллекциями. В будущем, надеюсь, подключится еще одна внучка Вячеслава Михайловича — моя дочь Настя. В этом году она поступила в колледж при Московском текстильном университете имени Косыгина. Это тот институт, который когда-то закончили ее бабушка, дедушка и отец. Настя учится на конструктора швейный изделий. Это ее выбор. Продолжит она семейное дело или нет, покажет время. Мне бы, конечно, хотелось», — рассказала Ромашкина.

Она отметила, что сейчас вся семья готовит выставку памяти Егора Зайцева, она пройдет в начале следующего года в парадных сенях Исторического музея. Также в планах проведение в залах Исторического музея выставки, посвященной семье Зайцевых, где будут представлены работы не только модельеров, но и Марины Владимировны.

Говоря об особняке в Каблуково, Ромашкина указала, что они, как и оба почивших Зайцева, намерены открыть в нем музей, но сейчас дому требуется реставрация.