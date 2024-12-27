У Лерчек обнаружили новый долг перед налоговой

Принадлежащая блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) компания «Би Фит» задолжала Федеральной налоговой службе более трех миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«У ООО «Би Фит» вновь возникли финансовые обязательства перед ФНС. Общая сумма новой задолженности составила 3,3 миллиона рублей», - отмечает канал

При этом сама Лерчек продолжает оставаться под домашним арестом до 25 января по делу о нелегальном выводе денег.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что Валерии Чекалиной, ее бывшему мужу Артему Чекалину, а также их бизнес-партнеру предъявили обвинение в проведении валютных операциях с представлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения. По данным надзорного ведомства, в рамках продажи фитнес-марафонов в интернете обвиняемые отправляли оплату на счета зарубежного банка, предоставляя документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Таким образом, из России было выведено более 250 миллионов рублей.

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Адвокат Чекалиной Екатерина Гордон заявила, что ее подзащитная не признает вину. 4 октября бывших супругов отправили под домашний арест.