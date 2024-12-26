Комик Бебуришвили попал в ДТП в Москве

Звезда Comedy Club, российский комик Андрей Бебуришвили попал в ДТП в Москве. Об этом он сам рассказал в шоу «Есть вопросики» блогера Иды Галич, запись беседы доступна в социальной сети «ВКонтакте».

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По словам юмориста, авария произошла из-за того, что он не справился на повороте с управлением на мокрой дороге.

Бебуришвили отметил, что находился в машине один и не пострадал.

Васильева попала в ДТП

Ранее издание Readovka подтвердило, что глава медиахолдинга Алексей Костылев пришел в сознание после ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».