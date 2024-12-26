Комик Бебуришвили попал в ДТП в Москве
Звезда Comedy Club, российский комик Андрей Бебуришвили попал в ДТП в Москве. Об этом он сам рассказал в шоу «Есть вопросики» блогера Иды Галич, запись беседы доступна в социальной сети «ВКонтакте».
По словам юмориста, авария произошла из-за того, что он не справился на повороте с управлением на мокрой дороге.
Бебуришвили отметил, что находился в машине один и не пострадал.
Ранее издание Readovka подтвердило, что глава медиахолдинга Алексей Костылев пришел в сознание после ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».