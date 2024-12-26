Налоговая закрыла бизнес комика Мирзализаде в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла российский бизнес стендап-комика Идрака Мирзализаде, чье пребывание в России было признано нежелательным. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, что ранее суд назначил Мирзализаде 10 суток ареста за «возбуждение ненависти» из-за его шутки. Позднее МВД приняло решение о нежелательности пребывания комика в России.

По данным Mash, налоговая служба закрыла компанию юмориста, потому что он не может вести деятельность в России. При этом счета в трех банках были арестованы из-за накопившихся долгов.

Сам комик ранее заявлял, что его шутка не носила оскорбительный характер, а выступление было чисто юмористическим. Он пытался оспорить в суде запрет на въезд в Россию, однако иск был отклонен. Но Мирзализаде сократили срок нежелательности пребывания в России с пожизненного до 14 лет.