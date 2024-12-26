Певица Жанна Агузарова приостановила выступления. Как сообщает Telegram-канал Mash, артистка не хочет ехать из США в Россию на новогодние праздники, а агентства отказываются работать с ней из-за «нестабильности».

В последние годы Агузарова почти не выходит на публику. Проектов у нее нет, а запросов на ее выступления мало. По словам организаторов и представителей агентств, все из-за того, что певица стала «неадекватной». Например, в этом году один из заказчиков согласился заплатить Агузаровой гонорар 6 млн рублей за исполнение хитов на мероприятии. Артистка согласилась, но в последний момент передумала, так и не объяснив причину своего решения.

Канал предполагает, что нежелание Агузаровой выступать на новогодних корпоративах может быть связано с состоянием ее здоровья, в том числе с неудачной пластикой лица. Близкие певицы отмечают, что она разорвала рабочие отношения даже с продюсером.