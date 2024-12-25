Успенская пожаловалась на тяжелый год

Певица Любовь Успенская пожаловалась на тяжелый 2024 год. Об этом сообщает «Ура.ру».

Такое заявление она сделала во время церемонии вручения премии Fashion New Year Awards. По словам Успенской, уходящий год был для нее тяжелым, и она рада, что он подходит к концу. При этом певица добавила, что ожидала от 2024 трудностей, поскольку это был високосный год.

«Когда объявили, что наступает високосный год, я еще не знала, что нас ждет. Но понимала, что это не наш год: надо было его пережить. Слава Богу, мы его похороним 31-го числа», — заявила она.

Ранее Успенская привела дочь за премией в номинации «Поэзия года».