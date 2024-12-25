Успенская пожаловалась на тяжелый год

Певица Любовь Успенская пожаловалась на тяжелый 2024 год. Об этом сообщает «Ура.ру».

Успенская пожаловалась на тяжелый год
© РИА Новости

Такое заявление она сделала во время церемонии вручения премии Fashion New Year Awards. По словам Успенской, уходящий год был для нее тяжелым, и она рада, что он подходит к концу. При этом певица добавила, что ожидала от 2024 трудностей, поскольку это был високосный год.

«Когда объявили, что наступает високосный год, я еще не знала, что нас ждет. Но понимала, что это не наш год: надо было его пережить. Слава Богу, мы его похороним 31-го числа», — заявила она.

Ранее Успенская привела дочь за премией в номинации «Поэзия года».

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