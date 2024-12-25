Модель Елена Перминова рассказала, что рассталась с предпринимателем Александром Лебедевым, которому родила четверых детей. Об этом пишет портал «СтарХит».

По данным портала, Перминова родила бизнесмену четверых детей: Никиту, Егора, Арину и Александра.

Вместе с тем, пара неоднократно переживала кризисы в отношениях, три раза расставалась. После последней крупной ссоры миллиардер вернулся к модели, только когда узнал о ее четвертой беременности, отметили журналисты.

«Не хочу говорить много слов. Так бывает, что даже самые красивые истории заканчиваются. Очень много доброго и хорошего. Но главное, четверо наших прекрасных детей. Только тепло и благодарность за все. Дальше каждый идет своим путем», — пояснила 38-летняя Перминова.

Модель заметила, что больше никаких подробностей о разлуке с 64-летним бизнесменом не раскроет, так как считает, что личное всегда должно быть личным.

Напомним, что в январе 2024 года Перминова категорически опровергла слухи о возможном расставании с гражданским мужем.