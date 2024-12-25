Организатор оргий P.Diddy подал на него в суд

Личный ассистент рэпера Шона Комбса, известного под псевдонимом P.Diddy, заявил, что организовывал для него оргии и подал на артиста в суд. Об этом сообщает издание Variety.

По информации источника, некий Филипп Пайнс работал у музыканта личным ассистентом с 2019 по 2021 год. Он утверждает, что в его обязанности входило доставать наркотики, алкоголь и прочие атрибуты для «Wild King Nights» Комбса, что переводится как «дикие королевские вечеринки». В перечне того, что приходилось организовывать для рэпера, ведра со льдом, медовые компрессы для повышения мужского либидо, детское масло, лубрикант и многое другое.

Также Пайнс обязан был после оргий производить уборку и следить за тем, чтобы все компрометирующие P.Diddy фото и видео были удалены. Кроме того, из специального бюджета он выплачивал взятки за молчание сотрудникам отелей, стриптизершам, хостес и другим гостям.

Судебный иск Филиппа Пайнса к Шону связан с одним из эпизодов, после которых сотрудник уволился. По словам мужчины, однажды артист заставил его заниматься сексом с женщиной без его согласия. Также Комбс издевался над ним, проверяя на верность. Например, Diddy вызвал ассистента после длинного рабочего дня, чтобы тот нашел для репера пульт от телевизора.

P.Diddy обвинили в трех новых случаях изнасилования

Ранее стало известно, что, помимо скандального дела о сексуальных преступлениях и торговле людьми, в адрес Шона Комбса выдвинули обвинения в изнасиловании трое мужчин.