Седокова продала квартиру ради бывшего мужа

В прошлом певице Анне Седоковой пришлось продать жилье, чтобы помочь бывшему мужу баскетболисту Янису Тимме. Об этом сообщила модель Алена Кравец, передает The Voice.

По словам Кравец, у спортсмена была зависимость от азартных игр.

«Янис был игроманом. Он играл в казино, проигрывал. Более того, когда он не удержался в баскетбольном клубе, Анна продала одну из своих квартир, чтобы ему помочь», — рассказала знакомая певицы.

Седокова вышла на связь после сообщения о похоронах и кремации Тиммы

Тиммы не стало в декабре 2024 года. Предполагается, что баскетболист сам решил уйти из жизни. Ранее стало известно, что незадолго до этого Тимма одолжил у Седаковой миллион рублей, чтобы выплатить алименты на сына.