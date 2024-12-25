Киркоров вспомнил, что принимал роды в маршрутке

Певец Филипп Киркоров вспомнил в YouTube-беседе с Лаурой Джугелией, что принимал роды у незнакомки в общественном транспорте.

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Инцидент произошел, сообщил Киркоров, примерно 35 лет назад. Он уехал в маршрутке из Уфы в какой-то близлежащий город, женщина начала рожать. Певец принял роды у незнакомки, поскольку обучался профессии акушера-гинеколога в молодости.

«Назвали Филиппина Владимировна», — поделился артист.

По словам Киркорова, он не знает о судьбе ребенка, которому помог появиться на свет. Он отметил, что на данный момент той девочке уже под 40 лет. Также Киркоров раскрыл, что считает себя не только певцом и акушер-гинекологом: он «и продюсер, и хореограф, и балетмейстер, и режиссер, и стоматолог, косметолог и хирург».

В том же интервью Киркоров раскрыл имена своих близких друзей. По словам певца, он считает своим настоящим другом композитора Игоря Крутого. У знаменитостей бывали ссоры, но Крутой всегда первым приходил к артисту на помощь.