Киркоров оконфузился на премии из-за Апиной

Певец Филипп Киркоров оконфузился на красной дорожке премии из-за Алены Апиной. Артист не заметил исполнительницу, когда та хотела его поприветствовать. Об этом сообщает mk.ru.

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Поп-король стал участником премии Fashion New Year Awards и даже забрал награду. В этот вечер он пришел в брендовой рубашке с красными губами на груди.

«Хочется процитировать строчки из моей песни: «Здесь так красиво! Я не могу дышать!» – высказался о победе артист.

После вручения награды певец отправился позировать фотографам. Там же была Алена Апина, которая решила поприветствовать коллегу и подошла к нему. Но он ее не заметил. Певица простояла несколько секунд на дорожке, только потом Киркоров увидел ее и сделал комплимент.

«Алена, это ты?» – задал ей вопрос он.

После артист рассмотрел знаменитость с ног до головы и отметил, что она эффектно выглядит.

«Поздравляю тебя, Аленушка, и люблю», – признался он.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров сделал заявление о финансовой помощи своим детям. Звезда заявил, что думает лишить наследников поддержки после их 18-летия.