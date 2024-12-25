«Алена, это ты?»: Киркоров оконфузился на премии из-за Апиной
Певец Филипп Киркоров оконфузился на красной дорожке премии из-за Алены Апиной. Артист не заметил исполнительницу, когда та хотела его поприветствовать. Об этом сообщает mk.ru.
Поп-король стал участником премии Fashion New Year Awards и даже забрал награду. В этот вечер он пришел в брендовой рубашке с красными губами на груди.
«Хочется процитировать строчки из моей песни: «Здесь так красиво! Я не могу дышать!» – высказался о победе артист.
После вручения награды певец отправился позировать фотографам. Там же была Алена Апина, которая решила поприветствовать коллегу и подошла к нему. Но он ее не заметил. Певица простояла несколько секунд на дорожке, только потом Киркоров увидел ее и сделал комплимент.
«Алена, это ты?» – задал ей вопрос он.
После артист рассмотрел знаменитость с ног до головы и отметил, что она эффектно выглядит.
«Поздравляю тебя, Аленушка, и люблю», – признался он.
Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров сделал заявление о финансовой помощи своим детям. Звезда заявил, что думает лишить наследников поддержки после их 18-летия.