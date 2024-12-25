Петросян исполнил мечту супруги, подарив билет на "Щелкунчика"
Юморист Евгений Петросян исполнил мечту своей жены Татьяны Брухуновой, подарив ей билет на балет "Щелкунчик". Об этом сообщает телеканал "360".
"Сегодня чудо случилось! Мой муж – волшебник", – рассказала женщина в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Брухунова призналась, что осталась в восторге от "Щелкунчика" в Мариинском театре, и назвала постановку "блестящей". С ее слов, она попала в настоящую сказку.
Между тем Большой театр начал продавать билеты на показы "Щелкунчика" в январе. Минимальная цена билета полной категории на дневной спектакль составит 2,5 тысячи рублей, а максимальная в партере – 25 тысяч. Также гостям доступны специальные билеты, в том числе места с низкой ценовой категорией.
Балет покажут 30 и 31 декабря в кинотеатрах ОАЭ, Армении и Белоруссии. В России посмотреть балет в прямом эфире можно будет в более 100 кинотеатрах в 30 городах.