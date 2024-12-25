Умер диджей, сделавший Ибицу столицей танцевальной музыки

Влиятельный аргентинский диджей Альфредо Фиорито, более известный как DJ Alfredo, умер в возрасте 71 года. Об этом в соцсетях рассказал культовый клуб Amnesia на Ибице, где артист выступал в 80-е.

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Причина смерти не указывается, но известно, что в 2021-м музыкант перенес инсульт и жил в доме престарелых.

Альфредо переехал из Аргентины на Ибицу в 1973-м. Начал работать диджеем в 1982-м. В клубе Amnesia его сеты из эклектичной смеси хауса, диско и поп-музыки приобрели большую популярность.

Позже под влиянием исполнителя родился особый поджанр танцевальной музыки с Ибицы — балеарик-бит, популяризированный в Великобритании.

Подробнее о балеарском хаусе мы рассказывали в отдельном материале.