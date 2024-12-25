Певица Алена Апина приняла решение уехать из России перед новогодними праздниками, несмотря на высокую востребованность после выхода сериала о группе «Комбинация», в которой она была солисткой в начале 90-х годов. Как оказалось, артистка планирует поработать в Таиланде.

«У меня будет прекрасный новогодний стол: я улетаю в Таиланд. В новогоднюю ночь у меня будет стол из микрофона и прекрасных зрителей. Это самое лучшее для артиста», - сказала Алена.

Такое признание исполнительница хита «Бухгалтер» сделала в ходе модной премии Fashion New Year Awards. Для выхода в свет она выбрала черное платье с глубоким декольте. Однако, как призналась сама Алена, она все еще недовольна своим внешним видом, несмотря на экстремальное похудение.

«Надо похудеть еще на 5 килограммов. Потому что камера всегда увеличивает. Но если не получится, я не расстроюсь»,- приводит слова Апиной mk.ru.

Ранее Алена Апина кардинально преобразилась к своему 60-летнему юбилею. Она призналась, что похудела на 15 килограммов и весит 54 килограмма.