«Крестный отец шоу-бизнеса» раскрыл тайну покушения на Пугачеву

Это случилось в 90-х годах.

Бизнесмен Геннадий Снустиков, прозванный «крестным отцом российского шоу-бизнеса», в эфире одного из телешоу рассказал, что на Аллу Пугачеву и Машу Распутину в 90-х годах планировалось покушение, сообщает «Газета.ru». Снустиков отметил, что заказ на певиц поступил от «серьезных людей», но не уточнил, по какой причине.

«Пришлось мне встрять и ответить: „Нет, этого не будет. Нам не нужна тальковщина“», — сказал он в эфире.

В те годы Геннадий Снустиков был не только успешным бизнесменом, но и влиятельным криминальным авторитетом. Он не раз помогал своим друзьям из шоу-бизнеса решать различные проблемы, а также щедро одаривал их дорогими подарками, как сообщают СМИ.

Пугачеву хотели убить

Напомним, Пугачева неоднократно оказывалась в центре обсуждений, связанных с неожиданными историями из своей жизни. Например, недавно стало известно о сложных отношениях певицы с Людмилой Гурченко. Несмотря на то, что обе были яркими звездами своего времени, их общение оставалось редким и формальным.

Еще одна история, о предполагаемом спасении Аллы Пугачевой от чрезвычайной ситуации, неожиданно всплыла благодаря певцу, называющему себя сыном Филиппа Киркорова. Инцидент произошел еще в 2018 году, но подробности стали известны только сейчас.