Седокова вышла на связь после сообщения о похоронах и кремации Тиммы

Певица оказалась в больнице с нервным срывом.

Анна Седокова, которая недавно оказалась в больнице с нервным срывом после трагической смерти бывшего мужа Яниса Тиммы, впервые вышла на связь. Вчера певица обновила свой профиль в социальных сетях: теперь на ее аватарке изображена замочная скважина в форме сердца, а в подписи, переведенной с английского, говорится: «Вы знаете мое имя, но не мою историю».

Поклонники звезды пока не могут понять смысл ее загадочного сообщения, однако в Латвии тем временем готовятся к похоронам Тиммы. Как стало известно, семья спортсмена наконец-то разрешила все юридические вопросы, и его тело доставлено на родину. Церемония прощания с Янисом состоится 27 декабря в Рижском крематории. Между тем, неизвестно, решит ли Седокова отправиться в Латвию, чтобы попрощаться с бывшим мужем.

Седокова опубликовала видео из больницы после гибели бывшего мужа

Множество фанатов и знакомых артистки сомневаются в ее решении, учитывая эмоциональное состояние певицы. Также существует вероятность, что Седоковой будет непросто встретиться с родственниками Тиммы, особенно с его отцом, который ранее публично обвинил женщину в причастности к смерти сына.