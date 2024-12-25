Названа причина ссоры бывших солисток «Миража» Гулькиной и Суханкиной

Бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина подала в суд на бывшую коллегу Маргариту Суханкину из-за клеветы — та обвинила ее в романах с молодыми танцорами из ее балета, передает Пятый канал. По словам артистки, лживые слова экс-подруги возмутили ее до глубины души.

Певица отметила, что Суханкина должна была прилюдно извиниться за ложь в ее адрес. Судебный процесс о публичных извинениях и моральной компенсации проходил несколько месяцев и завершился в пользу Гулькиной.

Да, я была в суде, но в этот день она не пришла. И уже на следующий день судья выставил собственно заключение всей этой истории в мою пользу. 150 тысяч рублей — это небольшая сумма, но главное, что ее обязали принести публичные извинения. Это главное, — подчеркнула Гулькина.

Ранее лидер «Миража» и гитарист Алексей Горбашов сообщил, что певица Наталия Гулькина продолжает исполнять песни группы «Мираж» на корпоративах. По его мнению, у нее нет прав на композиции, так как «жаба душит» решить этот вопрос в законодательном поле и платить авторам.