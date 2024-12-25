Кравец рассказала, что Седокова нанимала детектива из-за измен бывшего мужа

Актриса и певица Алена Кравец в эфире шоу «Пусть говорят» призналась, что певица Анна Седокова нанимала детективов из-за измен бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. По словам Кравец, спортсмен «не потянул Анну чисто психологически».

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Он сам себя вогнал в эту яму. Многие мужчины хотят яркую красивую женщину, да еще и звезду. Но вы оценивайте свои силы. Дело не в кошельке. Янис не потянул Анну чисто психологически, — заявила актриса.

По словам Кравец, у Тимма были «нимфетки». Кроме того, по ее мнению, баскетболист страдал от игромании, из-за чего Седокова продала одну из своих квартир. Певица хотела помочь супругу.

Кравец также рассказала, что созванивалась с Седоковой на днях. По ее словам, певица находилась в подавленном состоянии.

Психолог Вероника Степанова ранее назвала Седокову «черной вдовой». Она высказала мнение, что исполнительница при помощи бессознательных манипуляций эмоционально истощила бывшего супруга.

До этого телеведущая Лера Кудрявцева заступилась за Седокову, которую атаковали блогеры и подписчики, обвиняя ее в смерти бывшего мужа. Жена хоккеиста Игоря Макарова выразила недоумение, почему все напали на исполнительницу, если экс-супруг сам сделал страшный выбор.