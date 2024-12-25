Супруга Брюса Уиллиса поделилась редкими кадрами с тяжелобольным актером

После того, как у актера Брюса Уиллиса была диагностирована неизлечимая болезнь, он стал редко появляться на публике. Теперь о жизни знаменитости поклонники могут узнать только по публикациям на официальных страницах в социальной сети его родственников.

Тяжелобольной актер Брюс Уиллис редко появляется на публике. О том, как дела у известного «крепкого орешка», поклонники узнают из публикаций в сети. Так, недавно супруга знаменитости Эмма Хэминг поделилась очередным роликом, где показала, как Уиллис проводит время со своими детьми.

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На одном из снимков Брюс запечатлен вместе со своими дочерьми: 12-летней Мейбл и 10-летней Эвелин. На фото актер играет в гольф, а также сидит за столиком в ресторане.

Также Эмма показала ролик, где ее муж предстал на фоне загородного дома.

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Между тем, у актера также есть дочери, рожденные в браке с Дэми Мур: Скаут, Румер и Таллула. Они регулярно видятся с отцом и делятся совместными с ним снимками. Недавно свежие кадры появились в блогах 33-летней Скаут и 30-летней Талуллы.

В кадре Уиллис в окружении близких держит в руках подарок с надписью «Лучший папа на свете».

Напомним, о том, что у Брюса Уиллиса диагностировали неизлечимую болезнь, стало известно в 2023 году. У актера лобно-височная деменция, которая привела к афазии. Сейчас актер не говорит и испытывает когнитивные проблемы.

По этой причине актер больше не бывает на публике, но его регулярно видят гуляющим по улицам Лос-Анджелеса.