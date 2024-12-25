Сын Сенчуковой поделился тревогой о рецидиве ее рака

Певица борется с базалиомой.

Наталья Сенчукова вновь столкнулась с рецидивом рака кожи. В 2019 году она и ее супруг Виктор Рыбин уже боролись с базалиомой и добились успеха, но недавно певица обнаружила новую подозрительную родинку, которая оказалась рецидивом заболевания. Наталья перенесла операцию, и сейчас ее состояние стабильное. Она продолжает выступать и вести активный образ жизни, уделяя особое внимание своему здоровью. Однако за нее сильно переживает единственный сын Василий Рыбин.

«Диагноз такой страшненький, да. Благо нормально все. Вон стоит счастливая, все хорошо», — поделился он.

Супруг 54-летняя певицы, Виктор Рыбин, также недавно столкнулся с рецидивом базалиомы. Он предпочел экспериментальный способ лечения, используя крем для удаления опухоли, что вызвало критику со стороны его лечащего врача. Однако Виктор и Наталья стараются сохранять позитивный настрой, уверенные, что именно это помогает им справляться с трудностями.