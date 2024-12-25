Уехавшая из России певица Земфира* изменилась до неузнаваемости

Уехавшая из России певица Земфира Рамазанова* (признана иноагентом на территории РФ) кардинально сменила имидж. 47-летняя исполнительница хита «Хочешь» внезапно стала блондинкой.

В своем блоге она опубликовала фотографию, на которой позирует в корнях дерева в парике с волосами до пояса. При этом на снимке артистка не улыбается и выглядит максимально серьезно.

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Кроме того, ей сделали яркий макияж с густыми стрелками и подчеркнутыми скулами.

Земфира* и Литвинова отписались друг от друга в соцсетях

Поклонникам Земфиры* понравился непривычный для нее женственный образ. При этом некоторые решили пошутить, сравнив ее с персонажем из сериала «Игра престолов».

«Мать драконов», - отметили комментаторы.

Поклонники также сравнили артистку с ее подругой, режиссером и актрисой Ренатой Литвиновой.

«Земфира* теперь сестра Ренаты в блондировании», - написала одна из подписчиц.

Ранее Земфира* выступила с сольным концертом в Берлине и подверглась критике. Поклонники выразили мнение, что в Европе исполнительница занимается халтурой и не старается на сцене. Кроме того, она внезапно обратилась к россиянам со сцены и призвала ждать ее возвращения.

*Признана иностранным агентом на территории России