Стало известно, как Янис Тимма провел свои последние дни. Не секрет, что моральное состояние баскетболиста было подавлено из-за развода с Анной Седоковой. Официально их брак перестал существовать 9 декабря, но расстались молодые люди гораздо раньше.

Певица объяснила такое решение так: она устала быть сильной и решать все сама. Сам Янис, по всей видимости, очень переживал разрыв. Три месяца он не жил дома. Спортсмен снял хостел неподалеку от дома любимой. Идти до подъезда экс-участницы «ВиаГра» всего 5 минут.

«Сам хостел — редкостный гадюшник, у которого самый низкий рейтинг в округе: плесень, тараканы, запах», – рассказал журналист на шоу «Пусть говорят».

Баскетболиста также видели в ближайшем кафе. Кассир рассказала, как мужчина несколько раз приходил к ним и заказывал что-то недорогое. Вероятно, парень экономил. Примечательно, что бронь комнаты в хостеле стояла именно до 16 декабря. Неужели Янис заранее готовился к смерти?

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В Сеть уже попали последние кадры парня. На них он заходит в подъезд со стаканчиком недорогого кофе. Тимму засняли камеры на домофоне. Это было около 23 часов. Больше из подъезда он не выходил. Его тело случайно обнаружил сосед. Он попытался реанимировать спортсмена, но безуспешно. Приехавшие медики уже констатировали смерть. Кстати, многие подозревали, что бывший Седоковой увлекался запрещенными веществами. Однако эта информация не нашла подтверждения. В его номере не нашли ничего похожего, но был алкоголь. Похороны пройдут в Латвии. Поедет ли исполнительница прощаться с экс-супругом, пока неизвестно. Анна находится в больнице.