Клип Анны Седоковой назвали пророческим после смерти Тиммы

Клип Анны Седоковой на песню «Шантарам» назвали пророческим после смерти ее бывшего мужа Яниса Тиммы. Дело в том, что на кадрах артистка пела и танцевала на фоне тела мужчины в полиэтиленовом пакете. Как сообщает «Экспресс газета», именно благодаря этому треку состоялось знакомство экс-солистки «ВИА Гры» с баскетболистом.

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Анна сняла видео в 2018 году. На кадрах она предстала с огненными волосами и чувственно двигалась. СМИ прозвали ролик провокационным, но после самоубийства бывшего супруга теледивы, этот ролик показался многим страшным и даже пророческим. Ведь на кадрах сзади Анны лежит тело мужчины, замотанное в полиэтилен.

Источник отмечает, что Янис познакомился с Анной после выхода этого клипа. Сначала мужчина побывал в качестве гостя на открытии бара артистки в Москве, а потом опубликовал фото под песню «Шантарам». Тогда Седокова и обратила на него внимание.

Теперь в соцсетях обсуждают кадры с этого музыкального видео. А сама Анна лежит в больнице с нервным срывом. Поклонники, коллеги и пользователи Сети высказываются по поводу ситуации, а многие критикуют певицу. Ведь Янис перед разводом хотел помириться с Анной, а после ухода их жизни рядом с его телом нашли телефон с надписью «позвоните Анне».

Ранее стало известно о транспортировке тела Яниса Тиммы в Латвию. Друг рассказал, когда это произойдет.