Раскрыт многомиллионный гонорар Дмитрия Нагиева перед Новым годом

Гонорар шоумена Дмитрия Нагиева на новогодних корпоративах составляет €95 тыс. (почти 10 млн рублей. - "Газета.Ru"). Об этом сообщает "Абзац" со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания райдер актера.

За 10 млн рублей, поясняет "Абзац", Нагиев выступает по сценарию организаторов мероприятия. Актер просит доплатить 200 тыс. рублей в случае, если ему приходится самостоятельно писать сценарий.

Также Нагиев обязывает заказчика предоставить ему автомобиль представительского класса - Мерседес S класса Long не старше 2021 года. Машина должна быть без регистратора, этот пункт выделен красным и дополнен тремя восклицательными знаками.

В гримерке шоумена должны быть вода с газом и без, стеклянные бутылки яблочного сока и Coca-Cola, кофемашина, соевое и безлактозное молоко, орехи, ягоды, фрукты, овощи и сок имбиря. Из алкоголя - 18-летний виски Macallan "Fine Oak". Горячие блюда не указаны в райдере артиста, но Нагиев обязывает заказчика оплатить обед, если он проголодается.

В случае невыполнения райдера заказчику предусмотрен штраф в размере 100 тыс. рублей. Шоумен также может отказаться выступать без возврата гонорара.