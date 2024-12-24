«Мастер-класс по переобуванию». Мизулина резко высказалась о Виктории Боне

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала блогера Викторию Боню, которая поздравила украинского боксера Александра Усика с победой в реванше с британцем Тайсоном Фьюри. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Мизулина опубликовала два ролика Бони. В первом, снятом в 2022 году, она говорила о своем желании получить украинский паспорт, признаваясь, что думает об этом три года. Блогер подчеркивала, что не ездит в Крым, поскольку в противном случае ее больше не впустят на Украину, а это для нее важнее.

На втором видео, опубликованном в 2024 году, Боня возмущалась относительно обвинений, выдвинутых против нее после посещения боя украинского боксера Александра Усика. Блогер отметила, что имеет только российское гражданство и поддерживает президента России Владимира Путина. Кроме того, знаменитость заявила, что «ходит в горы и растягивает там российский флаг».

«Мастер-класс по переобуванию на лету. Только так и непонятно — Крым чей?», — написала Мизулина под роликами, также припомнив Боне ее призывы употреблять галлюциногенные грибы.

Боня отреагировала на обвинения в спонсировании ВСУ

Напомним, что 22 декабря СМИ сообщили о подготовке обращения в прокуратуру после посещения Боней боя Усика против Тайсона Фьюри. Общественники сочли, что таким образом блогер косвенно поддержала Вооруженные силы Украины (ВСУ).