Бывший муж купил Макsим квартиру за 200 млн рублей

Близкие друзья Макsим назвали в беседе с kp.ru бывшего мужа певицы Антона Петрова "настоящим рыцарем", поскольку бизнесмен поддерживал артистку финансово в трудные периоды ее жизни.

"Когда Марина (Абросимова - настоящее имя Макsим) заболела, Антон оплачивал ей вип-палату и лекарства", - подчеркнули собеседники издания.

По словам источников, Петров взял на себя все расходы, когда Макsим попала в больницу с поражением легких после коронавирусной инфекции в 2021 году. Он также приобрел квартиру площадью 500 кв. м. для их дочери Марии. Апартаменты стоят 200 млн рублей и находятся в элитном жилом комплексе "Триумф палас".

Также, утверждают приближенные к Макsим, Петров купил певице белый "Майбах" за 10 млн рублей. В августе 2024 года артистка решила продать машину. Она объяснила свое решение тем, что "надо быть скромнее".

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Отношения МакSим и бизнесмена Антона Петрова продлились с 2014 по 2015 год. Мужчина ушел от артистки, когда она была беременна от него. Предприниматель стал встречаться с дочерью депутата Госдумы Елизаветой Брыксиной, которая впоследствии стала его женой.