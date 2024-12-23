Стас Михайлов рассказал о самом необычном подарке

Певец Стас Михайлов в беседе с «Пятым каналом» рассказал о самом необычном подарке, который он получал. По его словам, таковым для него стала гитара из конфет.

Певец отметил, что получал много необычных презентов. В частности, он поделился, что одним из таких презентов стала икона его покровителя Святого Вячеслава Чешского. Однако больше всего эмоций у Михайлова вызвал подарок от поклонников.

«Подарили мне гитару из конфет. Сделал очень красиво мой фан-клуб», — добавил он.

Ранее Михайлов сообщал, что исключил из райдера весь алкоголь, поскольку он мешает ему подготавливаться к выступлениям. Кроме того певец стал следить за своим питанием, убрав из рациона все сладкое и мучное. Благодаря этому он похудел на 17 килограммов.