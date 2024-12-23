В семье Петросяна разгорелся грандиозный скандал

Взрослая дочь Евгения Петросяна требует ДНК-тест на детей Татьяны Брухуновой.

Викторина ни разу не видела младших брата Вагана и сестру Матильду. Женщина живет в Америке и порвала все связи со знаменитым отцом.

Как передает сайт 5-tv.ru, Викторина сомневается в том, что Татьяна действительно родила сына и дочку от пожилого юмориста.

Она считает, что дети вовсе не от него. По слухам, Петросян отказывается делать ДНК, утверждая, что дети его.

Молодая жена юмориста Татьяна Брухунова ранее пожаловалась на семейные проблемы. По словам 35-летней мамы, она буквально измучена и просто валится с ног.