Лика Стар рассказала, как Пугачева погубила ее карьеру

Певица раскрыла, что именно заставило Примадонну пойти на этот шаг. Когда-то Лика Стар была очень популярной, но в какой-то момент ее карьера резко пошла под откос. Певица уверена, что все дело рук Аллы Пугачевой. Она не раз обвиняла свою коллегу в том, что та разрушила ее жизнь.

© Popcake.tv

На днях на YouTube канале “PROжизнь” вышло интервью, в котором певица рассказала о том, как народная артистка повлияла на ее карьеру. Оказывается, все дело в простой ревности. Однажды Примадонна увидела, как Лика работает с Владимиром Пресняковым, который на тот момент был женат на Кристине Орбакайте. И после этого ее выгнали из студии. Хотя, по словам артистки, они просто работали вместе, и Пугачева знала об этом. Именно после этого и все началось.

“Концерты отменялись, меня никуда не приглашали”, — подметила она, вспомнив один неприятный инцидент.

Тогда многие певцы и певицы отправились на большой музыкальный фестиваль: в их числе была и Стар, но ей так и не удалось выступить из-за Пугачевой.

“Мне позвонили и сказали, что меня вычеркнули из программы. Алла Борисовна собственноручно вычеркнула”, — рассказывает артистка.

А затем все звезды, которые до этого хорошо общались с певицей, внезапно перестали с ней общаться и даже не смотрели в ее сторону.

“Как я должна была на это реагировать? Началась некая травля даже с теми музыкантами, с которыми я дружила. Они тоже отвернулись”, — сказала певица во время беседы.

По словам Лики, после этого случая они с Примадонной больше никогда не пересекались, поэтому у нее не было шанса выяснить отношения и узнать, почему именно она так подло поступила, ведь когда-то они со Стар неплохо общались.