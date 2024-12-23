Несмотря на то что в планах у Тома Круза на 2025-й найти большую любовь и стать парой года — желательно с Анджелиной Джоли, Софией Вергарой или Дженнифер Лопес, в вопросах интимных, как оказалось, актер далеко не романтик. Инсайдер в разговоре с RadarOnline рассказал, что у Круза есть одна неприятная особенность, которая отталкивает всех его любовниц.

Все дело в том, что Том испытывает проблемы с храпом. Ну а после того, как слух об этом разлетелся по Голливуду из-за одной из его бывших возлюбленных, он сделал в своем особняке звукоизолирующую комнату. Именно туда он уходит после близости с девушкой, оставляя ее одну. Это выводит из себя и вызывает отвращение у всех избранниц актера.

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