Проживающая в США Дакота сделала заявление о России

34-летняя певица Рита Дакота заявила, что хочет вернуться в Россию из США. Артистка рассказала о тоске по дому в соцсети.

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В 2023 году певица вышла замуж за Федора Белогая и вскоре уехала с ним в США. Сейчас они проживают в Лос-Анджелесе вместе с дочкой Риты от Влада Соколовского. По словам знаменитости, жизнь за рубежом дается ей нелегко. Очень часто Дакота задумывается о возвращении домой, «в свою зону комфорта».

«Иногда кажется, что это просто невозможно. Хочется расплакаться и уехать обратно в Москву, в свою зону комфорта, где у тебя все хорошо и все уже получилось, можно дальше почивать на лаврах», — заявила артистка.

От возвращения Риту останавливают семейные планы. Певица верит, что вместе с мужем преодолеет все трудности.

«Когда я вспоминаю, зачем мы это затеяли, куда идем, какую миссию преследуем — снова появляются и вера, и силы, и возможности рубиться дальше», — резюмировала знаменитость.

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