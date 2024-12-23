Шнурова обязали вернуть миллионы рублей за сорванный концерт в Москве

Певец Сергей Шнуров проиграл суд организатору концерта в «Лужниках», который так и не состоялся. Артиста обязали вернуть аванс в размере 90 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

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Скандал произошел еще в 2023 году. Группа «Ленинград» должна была выступить в Москве, однако мэрия шоу не согласовала, и его пришлось отменить. Но уже выплаченные деньги Шнуров возвращать отказался. Более того, он обратился в суд, чтобы организатор выплатил ему остаток гонорара – 60 млн рублей.

По данным источника, сначала иск музыканта удовлетворили, но затем заказчик подал апелляцию. В итоге суд постановил, что Сергей свои деньги не получит. Также теперь он обязан вернуть и те миллионы, что ему перечислили в 2023 году. В трех инстанциях аванс признали «неосновательным обогащением».

Отметим, что Сергей Шнуров еще может обратиться в Верховный суд.

Суд заставил Шнурова вернуть организаторам отмененных концертов 165 миллионов

Ранее стало известно, что Сергей Шнуров отказался снимать обручальное кольцо после развода с женой. Артист до сих пор появляется с украшением на пальце на светских мероприятиях.