Гордон обвинила Седокову в неверности

Она не жалеет певицу, наоборот, считает, что именно она разрушила жизнь Яниса Тиммы. На прошлой неделе в сети появились ужасные новости: экс-супруг Анны Седоковой покончил с собой, так как не смог смириться с ее желанием развестись. После трагичного случая певица вышла на связь с поклонниками и в слезах сообщила, что она несколько лет жила в аду из-за мужа. Затем ее состояние ухудшилось, и ее госпитализировали.

© соцсети

Многие поклонники жалеют девушку, но есть и те, кто обвиняют ее в смерти Яниса Тиммы. Среди них оказалась и Катя Гордон. В своей соцсети она опубликовала видео, в котором прошлась по Седоковой, назвав ее паразитом и девушкой легкого поведения. Также она раскрыла тайну артистки: оказывается, она изменяла мужу.

“Скоро всплывет история, куда Анька еще в браке в Питер к кому-то ездила. Что там за спортсмен, поговаривают”, — смело сообщила она во время прямой трансляции.

Кроме этого, Гордон обвинила ее в меркантильности: по мнению ведущей, любящая жена не стала бы на весь мир рассказывать, что ее муж не зарабатывает деньги. После этого многие вспомнили слова покойного спортсмена, который тоже говорил, что Седокова променяла их любовь и отношения на деньги. Катя уверенна, что именно экс-участница группы “ВИА Гра” полностью разрушила жизнь Тиммы.

“Она — герой фильма “Паразиты”. Помните этих мерзких товарищей, которые попадают в чужую семью и, вгрызаясь, уничтожают все пространство”, — сказала ведущая.

Отметим, что она не единственная, которая высказалась против Седоковой. Отец Яниса уверен, что сын умер из-за нее. Бывшая жена баскетболиста тоже считает, что его жизнь пошла под откос после встречи с Анной. А друзья Яниса и вовсе обвинили Анну во лжи: они заявили, что она не помогла семье бывшего и не оплатила перевозку его тела и похороны.