Тело латвийского баскетболиста и бывшего мужа певицы Анны Седоковой, Яниса Тиммы, останется в морге еще надолго, рассказал источник NEWS.ru. По его информации, никто пока не обратился для оформления тела. Кроме того, у покончившего с собой спортсмена не нашли паспорта.

Ситуация такая: он в морге и будет еще лежать долго, так как никто не обращался и нет паспорта умершего. Если у него российский паспорт, тут проще, если другой страны, то надо еще нотариально заверить, — рассказал источник.

Собеседник издания добавил, что разрешение на выдачу тела можно получить только в ЦАО Следственного комитета РФ. Для этого необходимо собрать множество документов. После СК подпишет разрешение, и только тогда можно будет говорить о времени и дате выдачи тела.

Mash: Анна Седокова оплатит похороны и перевозку тела Яниса Тиммы в Латвию

До этого ведущая Анна Калашникова заявила, что Тимму похоронят на следующей неделе, поскольку нужно собрать необходимые документы для транспортировки тела. Она добавила, что все расходы, связанные с перевозкой и погребением, взяла на себя Седокова. В то же время стало известно, что в Латвии объявили сбор средств на транспортировку и похороны Тиммы. Сбор осуществляется Гатисом Лининьшем — другом баскетболиста. По его словам, семье не хватает денег на организацию похорон.