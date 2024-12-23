Цекало впервые за долгое время появился на публике

Продюсер Александр Цекало впервые за долгое время появился в публичном пространстве. 63-летний уехавший из России артист принял участие в документальном фильме о сериале «Мажор». В соцсетях отметили, что мужчина поседел и прибавил в весе.

Знаменитость не стал приезжать в РФ для съемок, а решил запечатлеть себя с помощью видеосвязи. Зрители отметили, что Александр сильно изменился. Он не стал говорить о личной жизни, а отметил роль Павла Прилучного в сериале и назвал «Мажора» целой вселенной.

СМИ пишут, что у Цекало остался прибыльный бизнес в Москве – продюсерская компания «Среда», занимающаяся съемками различных проектов. После эмиграции звезда продолжает заниматься делами компании. Они идут успешно, особенно восторженно зрители восприняли сериал «Мажор» с Прилучным в главной роли. Но Цекало сообщил, что сначала не хотел брать артиста из-за его «плохого поведения». Павла поддержали члены команды, в итоге его утвердили, и он принес успех сериалу.

Продюсер заявил, что поклонниками сериала являются многие знаменитые люди, а права на «Мажора» купили более 20 стран.

Ранее жена Цекало Дарина Эрвин опровергла, что нарастила уши после похудения.