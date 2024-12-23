Дима Масленников признался, что больше не одинок

Блогер и телеведущий Дима Масленников признался в YouTube-шоу «Девичник», что у него появилась возлюбленная.

Масленников рассказал, что его девушка – умная, заботливая, красивая и интересная в общении. Телеведущий давно испытывал симпатию к ней и только недавно решился пригласить на ужин. По словам блогера, после этого все «закрутилось-завертелось».

«Я, наверное, считаю, что я готов к нормальным отношениям. Я решил сделать этот шаг», — поделился телеведущий.

В январе 2023-го Telegram-канал 112 сообщал, что Масленникова госпитализировали из-за проблем с сердцем уже второй раз за неделю. Утверждалось, что специализирующийся на «охоте за привидениями» блогер почувствовал недомогание еще 10 января. Тогда скорую помощь ему вызвал таксист, но от госпитализации он отказался.

Вечером 11 января 2023 года блогер сам вызвал скорую помощь, его госпитализировали с диагнозом «наджелудочковая тахикардия». 13 января Масленников сообщил о выписке из больницы.