Суд вернул лидеру группы «Звери» иск об отмене концерта

Арбитражный суд Тверской области вернул лидеру группы "Звери" Роману Билыку иск в отношении министра культуры Тверской области и комитета по физической культуре и спорту региона, который он подал после отмены концерта. Об этом сообщается на сайте суда.

Концерт группы "Звери" должен был состояться в спортивном комплексе "Юбилейный" 13 ноября, однако артисты сообщили на своей странице во "ВКонтакте", что местная администрация отказала в проведении концерта. Поклонникам пообещали вернуть деньги за несостоявшееся выступление.

"Заявление индивидуального предпринимателя Билыка Романа Витальевича <…> в части требования об обязании комитета по физической культуре и спорту Тверской области, Министерства культуры Тверской области, министра культуры Тверской области Глинку Ксению Олеговну опровергнуть сведения, порочащие деловую репутацию заявителя <…> возвратить заявителю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявленное предпринимателем требование о защите деловой репутации не относится к компетенции арбитражных судов, в связи с этим суд приходит к выводу о наличии оснований для его возврата заявителю. Решение может быть обжаловано в Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде в Вологде в месячный срок со дня его вынесения.