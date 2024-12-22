Ида Галич купила квартиру в центре Москвы

Блогерша и телеведущая Ида Галич продала квартиру и машину и купила жилье в центре Москвы. Об этом она сообщила подписчикам своего Telegram-канала.

Звезда поделилась фото с прогулки в районе улицы Воздвиженки и Романова переулка — именно там находится элитная недвижимость. По словам Галич, иметь жилье в центре столицы было ее большой мечтой и она очень счастлива. «Сегодняшняя прогулка сопровождалась гордостью и благодарностью. Год поисков. Несколько сорванных сделок. Я хорошо работала, продала одну из квартир, свою дорогущую машину иии... скоро ремонт!» — поделилась планами блогерша, добавив, что она заслужила, чтобы эта цель осуществилась.

«Сказали бы мне, хоть намекнули бы в юности... Я бы не поверила», — отметила Галич.

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