Россияне просят прокуратуру проверить блогера Викторию Боню после ее вояжа в Саудовскую Аравию, где она поддержала украинского боксёра Александра Усика во время боя с британцем Тайсоном Фьюри. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сообщается, что Боня вчера приехала в Эр‑Рияд, фотографировалась с чемпионским поясом Усика и поздравляла его. Рядом при этом находилась украинская певица Лобода.

После этого в соцсетях Бони пользователи стали писать гневные комментарии, называя её псевдопатриоткой.

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Комментаторы отмечают, что Боня поддерживает Усика, которой неоднократно жёстко высказывался в отношении россиян и называл себя врагом России. На взвешивание он вышел с флагом запрещённой в России украинской террористической группировки.

«Вы поехали косвенно отдать свои деньги этому человеку, который потом отправит их на убийство наших парней», — пишут россияне.

Пользователи заявили, что отправят обращение в налоговую, прокуратуру и ФСБ. Блогера хотят проверить на спонсирование ВСУ.