Старшая дочь Петросяна подозревает молодую жену отца в обмане

После развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко его старшая дочь Викторина от брака с балериной Беллой Кригер поддержала Елену. Викторине изначально не нравилась Татьяна Брухунова, она пыталась отговорить отца от этого брака, пишут 7days.

После того, как Петросян зарегистрировал брак с Брухуновой, отношения отца и дочери окончательно разладились. Юморист даже подал на Викторину в суд, чтобы выписать ее из квартиры.

Викторина по-прежнему считает Татьяну хищницей и обманщицей. Викторина не общается с новой семьей Петросяна.

Так, СМИ приводят слова светского обозревателя Светланы Рябковой

«Она считает, что дети вовсе не от него. Петросян отказывается делать ДНК, утверждая, что дети — его. Но старшая дочь не считает так», - заявляет Рябкова.

Ранее стало известно, что Евгений Петросян намерен лишить московской недвижимости свою 56-летнюю дочь Викторину. Женщина переехала в США, родила там двоих детей. При этом у нее есть цикл передач на телеканале «Культура».