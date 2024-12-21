Лена Ленина похвасталась крашеной собачкой

Лена Ленина ранее уже была зачинщицей скандала, выкрасив котенка в ярко-розовый цвет. По информации некоторых изданий котенок погиб от интоксикации, на телевидение светская львица продемонстрировала живую кошку – то ее словам, ту самую. Но скандал в интернете получился серьезный, пишет «Комсомольская Правда».

Теперь же Ленина решила освежить популярность и показала свою собачку, также выкрашенную в розовый цвет. Фотографии звезды с песиком на руках выложены в микроблоге

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«Вы же не сомневаетесь в том, что я люблю свою собаку? И для того, чтобы показать всем, как быстро и легко сходит эта растительная краска после мытья, я разрешила нашему грумеру покрасить Леопольду. Так красят собак и кошек перед международными соревнования по экстерьеру. И ни одно животное еще не пострадало. Женщины себя щадят меньше, выкрашивая и обесцвечивая волосы», - написала Ленина.

Ранее сообщалось, что российская блогер, писательница и предприниматель Лена Ленина едва не осталась без столичной квартиры. Жилплощадь попыталась сбыть бывшая нанимательница звезды.

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