Стало известно, что перед разводом с Анной Седоковой Янис Тимма взял у нее в долг миллион рублей. Об этом рассказала одна из подруг певицы. Предположительно, бывшему спортсмену требовались деньги, чтобы погасить долг по алиментам на сына.

Как информирует издание passion.ru, в последние месяцы Янис жаловался знакомым, что спортивная карьера завершилась, родственники от него отвернулись, денег нет, зато есть долги, брак разрушен.

Стало известно о состоянии Анны Седоковой

Недавно Тимма набил себе на спине сложную татуировку. Там рисунок из черепов, стакана с алкоголем, языков огня и весами, на которых лежат сердце и мозг. На фоне произошедшего эту композицию посчитали пророческой.

Ранее продюсер Дворцов сообщил, что баскетболист отправил девушке букет цветов, пришедший за несколько часов до его смерти.