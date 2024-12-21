Вайкуле потеряла бизнес в России

Суд исключил Лайму Вайкуле из числа участников фирмы «Лайма-Люкс Рус». В начале 2000-х годов певица открыла эту компанию совместно с предпринимателем Ширазом Мамедовым. Организация занималась салонами красоты, продавала косметику, мебель и аксессуары.

В 2022 году Вайкуле передала свою долю – 49% Мамедову. Осенью этого года Шираз обратился в суд, чтобы вывести певицу из учредителей.

Как информирует gazeta.ru, в итоге суд вынес решение в пользу бывшего партнера артистки и бизнесмен остался единственным учредителем компании.

Ранее сообщалось, что Лайма Вайкуле отменила концерт в Испании. Шоу Вайкуле «Рандеву» на Тенерифе изначально должно было пройти 11 октября, но было перенесено на середину декабря. Было распродано меньше половины билетов.

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Как отмечают источники издания, спрос на концерт так и не появился, поэтому было принято решение отменить выступление полностью.